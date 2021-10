Inaugurata a Milano la “Libreria d’asporto”

Il 22 Ottobre è stata inaugurata la libreria d’asporto a Milano presso ilcortile dell’istituto Compresivo “Cadarelli-Massaua”

A tagliare il nastro assieme a Salvatore Lanno, ideatore e promotore, ci sarà il Dirigente Scolastico dell’istituto, Manfredo Tortoreto.

Con la presenza degli alunni delle classi quarte e quinte e dei loro docenti, si è proseguito con un momento

di lettura e riflessione sui temi delbullismo e della fratellanza.

Spazio anche a laboratori di poesia creativa.

‘L’iniziativa’ Libreria d’asporto hacome fine quello di ‘raggiungere’ posti e persone per promuovere la lettura e le ‘novità’.

I libri itineranti pubblicati dell’autore saranno accompagnati da pubblicazioni di autori emergenti (distribuiti in omaggio) in modo da mettere in risalto anche le loro opere.

La libreria tende a organizzare eventi letterari a tema (bullismo, legalità, laboratori di poesia) e presentazioni.

Per info: sapendoleggendo@gmail.com o scrivete sulla pagina facebook Libreria d’asporto.