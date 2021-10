Corbetta: “Dopo il documento programmatico firmato al Binfa sul Naviglio Grande… Ecco il primo Assessore all’Estetica italiano. E’ una giovane donna”.

Per il “Comitato della rosa verde” Corbetta batte tutti sul tempo dando un segnale concreto di attenzione al tema della bellezza.

Il nostro gruppo plaude alla nomina del primo Assessore all’estetica in Italia. Negli anni passati alcuni Sindaci avevano provato a inserire nella giunta assessorati simili, ma questa è la prima volta che, a seguito di un documento programmatico e di una manifestazione di intenti istituzionale da parte di un gruppo di liberi cittadini, un Sindaco coglie questa importante opportunità.

Si tratta del Comune di Corbetta in provincia di Milano, dove il Sindaco Marco Ballarini ha appena nominato Antonella Cislaghi che avrà la delega all’Estetica.

Ecco il commento del fondatore del comitato Federico Scarioni: “Ringrazio il Sindaco Ballarini che ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione a questo tema, strategico per lo sviluppo dei comuni d’Italia. Da parte del nostro gruppo c’è il massimo sostegno per supportare le iniziative che la neo Assessore vorrà mettere in atto. Corbetta è un paese ricco di storia e cultura come tantissimi nella nostra (troppo spesso) bistrattata Italia. Vorrei sottolineare anche gli interventi in ambito culturale voluti nella scorsa amministrazione dall’Assessore Giuliano Gubert, oggi confermato ai grandi eventi; siamo certi che un’ulteriore attenzione alle scelte in ambito estetico sarà positiva per tutta la comunità”.

Ora che questo assessorato è stato sdoganato, ci auguriamo che tante altre amministrazioni colgano l’esempio di questo virtuoso comune e nominino il proprio Assessore all’Estetica. L’Italia per affrontare una ripartenza solida deve cominciare dalla bellezza delle cose che ha, riconoscendo nell’energia della propria immensa tradizione culturale e artistica un vero patrimonio che, con il nostro paesaggio, ha un valore inestimabile.

Uno dei pochi valori che nessuno ci potrà mai togliere. Difendiamolo e valorizziamolo insieme.

Il Comitato promotore dell’Assessorato all’Estetica