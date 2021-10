Angelo Cazzaniga, di Fondazione Ospedali, premiato dal Comune di Castano Primo

Il comune premia tutti gli anni i cittadini meritevoli con il Premio Città di Castano Primo 2021. Quest’anno uno dei due premiati è Angelo Cazzaniga vicepresidente di Fondazione Ospedali.

Lui, un vero e proprio punto di riferimento, prima a Cuggiono e, poi, con la nascita della Fondazione degli Ospedali onlus, anche negli altri tre presidi del nostro territorio (Legnano, Magenta e Abbiategrasso).

Durante la pandemia è stato membro attivo in vari tipi d’interventi atti a migliorare lo stato dei degenti e del personale ospedaliero. Con raccolte di fondi per sopperire a tutte le necessità che gli enti ospedalieri avevano. Un grosso lavoro secondo Angelo non solo suoi ma di tutta la squadra di Fondazione Ospedali.

Per il premio qualcuno ha segnalato il suo nome all’Amministrazione Castanese che ne ha ricevuto la fatica del suo lavoro , quindi chi vorrà assistere alla premiaziane potra farlo Sabato 23 Ottobre alle ore 21.00 presso l’Auditorium “A. Paccagnini” in via XXV Aprile.

Gazzaniga: “Una grande emozione – commenta – Un riconsocimento che mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Voglio ringraziare chi ha indicato il mio nome, senza dimenticare, ovviamente, le persone che, ogni giorno, sostengono e aiutano le quattro strutture ospedaliere”.