 I Comuni dell’Altomilanese al voto: i risultati del primo turno

Si è votato al primo turno a Magnago con Bienate, San Giorgio su Legnano (il paese della ministra della Giustizia Cartabia che oggi ha presentato la sua riforma della Giustizia in Parlamento), Magenta, Canegrate, Abbiategrasso.

MAGENTA. Si sono ricordati i magentini del loro sindaco di centrodestra (al tempo era di Fi) Luca del Gobbo (2002-2012) che, al primo turno, è arrivato poco sotto al 50% grazie alla forza della sua lista civica. Lontano il rivale, Enzo Salvaggio, che guidava la lista del centrosinistra che si è avvicinato al 30%. Per conoscenza annotiamo che la lista di Munib Ashfaq con la sua associazione ‘lanuovaitalia.org’ è arrivata a toccare il 2%.

MAGNAGO. Il medico Dario Candiani con il 54% delle preferenze è il nuovo sindaco di centrodestra, mentre Gianluca Marta che aveva preso il vessillo che fu per dieci anni di Carla Picco si è fermato al 48%.

ABBIATEGRASSO. Il risultato del ballottaggio tra Cesare Nai, sindaco uscente di centrodestra e Alberto Fossati già sindaco di centrosinistra negli anni passati, rappresenta certamente una curiosità che sarà svelata tra quindici giorni.

SAN GIORGIO SU LEGNANO. Claudio Ruggeri (centrosinistra) è il nuovo sindaco con il 58% delle preferenze.

CANEGRATE. La maggioranza uscente di centro-sinistra con la lista ‘Canegrate Insieme’ aveva indicato Matteo Modica, vicesindaco uscente, alla carica di primo Cittadino che è stata conquistata alla grande.

FOTO IN EVIDENZA In primo piano Carla Picco sindaco di Magnago 2012-2022