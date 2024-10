«Campioni del Servizio 2025»: quarto posto assoluto regionale

Nuovo riconoscimento per la banca locale dell’Altomilanese e del Varesotto, che tra le 36 banche che operano sul territorio della nostra regione si classifica al quarto posto della categoria banche regionali, sezione Lombardia,nell’undicesima edizione dell’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2025”, realizzata dall’istituto tedesco Qualità e Finanza (Itqf) e pubblicata lunedì 14 ottobre 2024 da Affari&Finanza del quotidiano “la Repubblica”.

«La chiave per fidelizzare i clienti? Un buon prodotto è certamente importante, ma è il servizio a fare spesso la vera differenza – spiega a Affari&Finanza di Repubblica Christian Bieker, direttore di Itqf-. Questo è ciò che emerge dallo studio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2025”, il cui obiettivo è confrontare i vari settori dell’economia italiana per identificare quelli con i più alti livelli di soddisfazione del cliente. L’indagine mette inoltre in luce le aziende che si distinguono in ciascun settore per la qualità del servizio offerto e rappresenta dunque un incentivo per migliorare costantemente i propri servizi, rispondendo meglio alle aspettative dei consumatori. E ricordo che il nostro sigillo è un marchio di certificazione registrato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy».

«Da tempo sottolineiamo quanto sia importante la fiducia che, grazie al lavoro delle nostre persone, quotidianamente si instaura con i nostri clienti e soci -commenta Roberto Solbiati, direttore generale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Questo risultato è una conferma dell’impegno costante che dedichiamo alla qualità del servizio e alla costruzione di relazioni autentiche con chi si affida a noi. Essere tra le prime banche lombarde per la qualità del servizio ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare su questa strada, valorizzando il nostro radicamento nel territorio e l’attenzione alle persone. È un successo condiviso, frutto del lavoro di squadra e della vicinanza ai nostri soci e clienti».

«Dopo la certificazione venuta a inizio anno da Milano Finanza che ci pone ai vertici lombardi per solidità, per l’esattezza al quinto posto assoluto e al quarto tra le 27 Bcc regionali, ora arriva questa nuova classifica sulla qualità del servizio percepita dai consumatori, che per noi è l’ennesima conferma di stare camminando sulla strada giusta, per continuare ad essere una garanzia per le famiglie, le imprese e tutte le comunità del nostro territorio, che trovano in noi un partner stabile, che li sa ascoltare e che è in grado di sostenere e accompagnare i loro piani di crescita e il raggiungimento dei propri obiettivi -conclude Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. A ogni nostro dipendente va il mio grazie, quello del consiglio di amministrazione e di tutti i nostri soci».