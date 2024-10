Respiro e arteterapia al Centro Diurno

Arconate – Un momento molto intimo dedicato ai familiari e, più in generale, a tutti i caregiver di persone affette da demenza.

Questo lo scopo dell’incontro organizzato venerdì 25 Ottobre, presso il Centro Diurno della Casa Famiglia di Arconate destinato ai familiari di Residenti del Nucleo Protetto e della RSA dal titolo “Respiro e arteterapia”.

“Si è creato – spiega Ilaria Genoni dell’Equipe Animativa – un ambiente caldo ed accogliente dove Anna Mondini, esperta di Yoga ed attività corporee, ha guidato la con la sua voce i presenti in una in una serie di attività basate sul respiro e sull’uso del corpo”.

Un’iniziativa pensata per alleggerire lo stato d’animo di chi ogni giorno si trova a contatto con un proprio caro affetto da una patologia fortemente invalidante.

Nel corso della seduta alla quale hanno preso parte anche operatori della Casa Famiglia, l’insegnante ha anche evocato immagini, invitando i presenti attraverso un percorso di introspezione teso ad elaborare e scrivere pensieri: c’è stata così la possibilità di condividere queste esperienze e il vissuto di ciascuno.

“Si è creato così un forte sentimento di unione nella sala, i familiari hanno riportato benessere e si sono mostrati felici di avere uno spazio per sé, disteso e non giudicante” conclude Genoni.