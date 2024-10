Sogni di diventare genitore? ProCrea in Tour arriva a Milano

Ci sono sogni che richiedono coraggio, e per molte coppie il sogno di avere un figlio è uno dei più preziosi. Sabato 16 novembre, Milano ospiterà un evento gratuito pensato per tutte le coppie alla ricerca di risposte, supporto e speranza nel cammino verso la genitorialità

Oggi, l’infertilità è una sfida sempre più comune: oltre il 15% delle coppie in età fertile sperimenta difficoltà nel concepire, una percentuale che in Italia si avvicina al 20% e che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità riguarda una coppia su sei a livello globale. Molteplici sono le cause, che vanno dai fattori biologici, come l’età avanzata e problemi di salute riproduttiva, a quelli ambientali e di stile di vita. Di fronte a questa complessità, per le coppie in cerca di risposte il confronto con specialisti e il sostegno nel percorso possono fare la differenza.

Sabato 16 novembre, a Milano, i professionisti di Next Fertility ProCrea, centro svizzero con sede a Lugano specializzato da più di vent’anni in medicina della riproduzione, guideranno le coppie attraverso un pomeriggio di approfondimento, testimonianze e dialogo dedicato alla fertilità.

Medici, andrologi, genetisti e psicologi risponderanno alle domande e forniranno chiarimenti su tutte le sfide e le opportunità che un percorso di procreazione medicalmente assistita può offrire. «Il ProCrea in Tour non è solo un incontro informativo, ma un’occasione unica per affrontare senza timori questo tema intimo e delicato, con il supporto di chi è al fianco delle coppie nel loro percorso verso la speranza», spiega la dottoressa Marina Bellavia, ginecologa specialista e direttore sanitario di Next Fertility ProCrea.

L’evento si aprirà con una conferenza in cui i medici di Next Fertility ProCrea illustreranno i trattamenti di procreazione medicalmente assistita (PMA) e le soluzioni più avanzate disponibili per affrontare le diagnosi e le difficoltà legate all’infertilità. Seguiranno le testimonianze di coppie che hanno già vissuto l’esperienza del percorso PMA, per offrire un messaggio di incoraggiamento e vicinanza. Al termine, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare gli specialisti di Next Fertility ProCrea in forma riservata, per approfondire temi personali e iniziare a tracciare il proprio percorso.

Interverranno: Marina Bellavia, direttore sanitario Next Fertility Procrea, ginecologa specialista in medicina della riproduzione; Giovanni M. Colpi, direttore scientifico Next Fertility ProCrea e andrologo; Cesare Taccani, ginecologo specialista in medicina della riproduzione; Pierangela Castorina, medico genetista; Gian Marco Momi, direttore del laboratorio IVF; Chaimae Zehhaf, ostetrica e responsabile team aiuto medico e sala operatoria; Federica Puddu, psicologa e psicoterapeuta specializzata in PMA; Andrea Barlocco, direttore generale e country manager; Iride Zanotti, assistente di direzione, business development manager e marketing supervisor.

ProCrea in Tour si terrà sabato 16 novembre presso l’Hotel NH Collection Milano CityLife: la partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione (registrazioni a: info@procrea.ch o allo 02.60063041). Il programma prevede dalle 14,30 alle 16,30 una conferenza medica «in cui faremo un’introduzione chiara e comprensibile alle ultime tecniche di riproduzione assistita -riprende Marina Bellavia-. Parlare di infertilità significa parlare di speranza per tutte le coppie alla ricerca di una gravidanza che non arriva. Comprendere le cause e le soluzioni disponibili è il primo passo per affrontare con consapevolezza un percorso che può essere complesso, ma che con il giusto sostegno può portare al coronamento di un sogno».

Seguiranno le testimonianze di coppie ex pazienti di Next Fertility ProCrea, «perché ascoltare e condividere il percorso di chi ha affrontato e superato queste difficoltà può offrire forza e ispirazione – continua Bellavia –. Ogni storia è unica, ma le esperienze vissute dalle altre coppie aiutano a comprendere che, con il giusto supporto e un approccio consapevole, il desiderio di diventare genitori può trasformarsi in realtà».

Infine, alle 17, sono previsti incontri individuali dei partecipanti con gli specialisti di Next Feryility ProCrea.

Maggiori dettagli sono disponibili al sito: nextfertilityprocrea.ch.

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione da oltre 20 anni. Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera italiana ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch