Cuggiono: Avviati i lavori per il nuovo impianto aria della Palestra

L’Amministrazione comunale ha affidato la sostituzione alla società partecipata ASM

Il Comune di Cuggiono ha affidato in “house providing” alla partecipata ASM, Azienda Speciale Multiservizi del Magentino, i lavori di sostituzione della centrale di trattamento aria a servizio della palestra scolastica di via Annoni. Un provvedimento questo necessario per riscaldare adeguatamente la struttura rendendola più salubre a vantaggio degli utenti, siano essi gli studenti o gli atleti che la utilizzano anche in occasione di campionati sportivi. I lavori di sostituzione del vecchio impianto obsoleto e malfunzionante sono iniziati martedì 28 gennaio e si protrarranno per almeno 10 giorni. Il nuovo impianto di ultima generazione consentirà da un lato un corretto trattamento dell’aria (anche attraverso un meccanismo che preleva e immette aria prelevata dall’esterno e opportunatamente trattata), dall’altro di garantire una maggiore efficienza energetica con una conseguente razionalizzazione della spesa. «ASM ha iniziato il 2020 con questo importante lavoro affidato dall’Amministrazione comunale di Cuggiono che si colloca tra gli interventi che la nostra azienda sta periodicamente effettuando nel territorio dei Comuni soci, al fine di migliorare l’efficienza energetica delle strutture pubbliche con l’installazione di impianti nuovi, altamente tecnologici e in grado di assicurare una piena sostenibilità ambientale», afferma Aldo Amadori, direttore di ASM: