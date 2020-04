Fare la spesa a Cuggiono è impossibile, troppe code, il commissario deve permettere un allargamento ai comuni vicini

Cosi per scherzo, “Pour Parler” durante l’incontro, casuale, con la collega giornalista, Emanuela Galli, dove si evidenziava la quantità di persone in giro a Cuggiono, lei stessa ha sollevato il problema code all’U2, che rimane l’unico supermercato in città.

Essendo l’unico supermercato, logicamente, crea lunghe code, la Galli “arrabbiatissima” dichiara “il commissario deve permettere un allargamento ai comuni vicini“. Secondo il decreto in vigore non ci si può allontanarsi dal comune di residenza, ma anche secondo il nostro direttore, cuggionese anche lui, un allargamento solo per la spesa nei comuni vicini, di Castano o Inveruno, con le giuste limitazioni , non creerebbe danni.

Bisogna essere più severi con tutti quelli che girano per nulla… e purtoppo sono davvero molti!