Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: Il tempo del sindaco Luciano Orlandi

XV – Turbigo aveva avuto il primo sindaco socialista all’inizio del Novecento. Si chiamava Francesco Bianchini e il suo mandato era stato tormentato. Lo stesso accadde al secondo sindaco socialista, Luciano Orlandi, che non ebbe neanche il tempo di completare il mandato.

LE AMMINISTRATIVE DEL 12-13 MAGGIO 1985

1 – ORLANDI Luciano, sindaco, socialista (d’ora in poi PSI); 2 – FERRARI Cesare Rinaldo, democristiano (d’ora in poi DC). Vice sindaco e assessore all’Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata; 3 – DE BENEDICTIS Rodolfo, DC, assessore all’Ecologia; 4 – LEONI Giuseppe, PSI, assessore ai Lavori Pubblici e Sport; 5 – VEZZANI Marcoaurelio, DC, Assessore alla Cultura, Istruzione e Finanze; 6 – FERRARI Alessandro, PSI, assessore ai Servizi Sociali, Sanità e Tempo Libero; 7 – FERRI Antonio, repubblicano, assessore al Commercio, Annona, Artigianato; 8 – PAOLETTI Rosanna, DC; 9 – BAGA Agostino, DC; 10 – DE CARLI Guido, DC; 11

– MARCOLI Maria Franca, DC; 12 – CAVENAGO Gianfranco, comunista (d’ora in poi PCI); 13 – COLAFATO Raffaele, PCI; 14 – MINETTO Adriano, PCI; 15 – FOTI Francesco, PCI; 16 – DELL’ACQUA Edoardo, PCI; 17 – BARONCHELLI Terezio, PCI; 18 – TORNO Liliana, PCI; 19 – BONAZZI Romano, PSI; 20 – CRIPPA BERNARDO, Movimento Sociale.

Nell’estate 1987 avvenne la crisi della prima Amministrazione Orlandi. Quattro consiglieri democristiani (Guido De Carli, Rosanna Paoletti, Agostino Baga, Maria Franca Marcoli) minarono la Giunta PSI-DC-PRI della quale facevano parte tre assessori DC (Marcoaurelio Vezzani, Rodolfo De Benedictis, Rinaldo Ferrari) e si giunse ad un’Amministrazione di centrosinistra (PSI-PCI-PRI): 11 consiglieri su 20 nella quale l’esponente repubblicano rappresentava “l’ago della bilancia”. Nella seconda Amministrazione guidata dal sindaco Luciano Orlandi, furono riconfermati alcuni assessori (Leoni, Ferri, Ferrari) e le novità erano costituite dal vice sindaco Francesco Foti con delega all’Ecologia e dagli assessori Terenzio Baronchelli (Urbanistica ed Edilizia Privata) e Adriano Minetto (Finanze e Pubblica Istruzione). Nel Consiglio Comunale del 19 luglio 1988 il partito Repubblicano si dissociò dalla maggioranza. Si entrò in una seconda crisi politica che sarebbe sfociata nelle elezioni anticipate.

FOTO 1986 – Il sindaco Luciano Orlandi dà il benvenuto al nuovo parroco di Turbigo, don Giampiero Baldi