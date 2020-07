Prolungamento M5 e M6 – approvato ordine del giorno della Lega Scurati e Boniardi: “un passaggio importante a sostegno della viabilità e del trasporto del territorio”

Ricviamo e Pubblichiamo

“Prosegue l’impegno per portare le infrastrutture metropolitane sul territorio magentino: dopo avere fatto approvare in Consiglio regionale l’ordine del giorno per lo studio di fattibilità del prolungamento della M5, da Settimo Milanese a Magenta, – commenta il consigliere regionale della Lega del magentino Silvia Scurati – la Lega ha portato avanti questo impegno anche in Parlamento, presentando un Ordine del Giorno al Decreto Rilancio in materia di infrastrutture e trasporti.

Il potenziamento del sistema del trasporto pubblico metropolitano risulta prioritario per tutto il magentino e l’opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali non solo per sgravare il traffico consistente che incide sulla ex ss11 ma per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni, – continua Scurati – quindi ben venga che sia stata approvato anche in Parlamento l’impegno a destinare tempestivamente le risorse per realizzare questo fondamentale intervento e ringrazio a nome del territorio l’On. Fabio Boniardi, proponente e primo firmatario dell’ordine del giorno”.

“Oltre alla M5 – spiega l’On. Fabio Boniardi – è strategico il prolungamento della M6: il capolinea della futura linea di Milano sarà presso l’Ospedale sacco di Milano, peraltro già previsto nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), e riteniamo fondamentale la continuazione dello stesso sulla direttrice della SS Varesina, come collegamento per tutti i comuni della zona fino all’arrivo a Garbagnate Milanese che consentirebbe l’Intersezione delle linee delle Ferrovie Nord Milano per dare forma alla rete dei trasporti su ferro. Un’opera di cui necessita tutto il territorio e per la quale ci stiamo battendo”.