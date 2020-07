Milano, 9 lug – “Più che la Lega, a mettersi seduti a un tavolo dovrebbero essere prima proprio i dirigenti del Pd locale con i loro omologhi del Nazareno. Se non è arrivato nemmeno un centesimo per finanziare lo studio di fattibilità per il prolungamento della metropolitana MM1 oltre Rho-Fiera è colpa del loro governo Pd-5S. Tira fuori 120 milioni di euro per i monopattini e nega due milioni per finanziare il progetto di fattibilità. La colpa è tutta loro. A Milano predicano bene, ma a Roma razzolano male e bocciano i nostri emendamenti presentati per sostenere il progetto. Un cortocircuito tanto evidente quanto imbarazzante, che ora cercano di nascondere disperatamente. La Lega continuerà la battaglia per il prolungamento della MM1 senza ‘se’ e senza ‘ma’. Perché sappiamo bene che l’unica soluzione al problema della mobilità del territorio e dell’esigenza di ridurre l’inquinamento è proprio questa. Nel frattempo, ci auguriamo che il Pd locale e nazionale si schiariscano un po’ le idee tra di loro” Ll dichiara il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.

Rho – Cecchetti (Lega): “Tavolo? Prima si accomodino Pd locale e nazionale e si schiariscano le idee” was last modified: by