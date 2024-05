MXGP Portogallo, ad Agueda vince Jonass

Dopo 3 settimane di stop dal Gp di Arco di Trento si torna a parlare di ruote tassellate con la quinta tappa del mondiale motocross in Portogallo,ad Agueda,a nostro avviso una delle più belle piste del circus e dove torniamo ogni anno volentieri.

Lo diciamo subito,il maltempo ha fatto la voce grossa per quasi tutto il week end influendo anche sui risultati finali dei piloti.

In concomitanza a questo Gp,esattamente come a Pietramurata le categorie aggiuntive erano la Emx 125 ed Emx 250.

Nella piccola 125 quasi tutti qualificati i nostri portacolori.In gara 1 vince il leader di campionato Noel Zanocz ,ottimo quarto Bellei e nono Rispoli,recupera fino al quindicesimo posto Simone Mancini partito praticamente ultimo.

Gara 2 corsa la domenica mattina sotto una pioggia battente ha visto la vittoria dell’Olandese Doensen dominando dal primo all ultimo giro.Ben tre gli Italiani nei 10,terzo Mancini,sesto Rispoli e decimo Bellei.

Passando invece alla Emx 250 doppia affermazione dell Olandase Cas Valk ottimamente a suo agio su questi terreni appesantiti dalle abbondanti pioggie.

Ottimo secondo,assoluto con un terzo e un secondo di manche il nostro Valerio Lata che quindi rimane leader di campionato.Terzo assoluto il giovanissimo Francese Mathis Valin.

Passando alle categorie superiori,in Mx2 schierati solo 2 Italiani,Adamo e Tuani

Qui dominio assoluto del Belga Liam Everts vincitore sia della gara di qualificazione del sabato.che delle dure gare della domenica e quindi vincitore a punteggio pieno.

Secondo assoluto l’Olandese Elzinga ,mentre terzo assoluto Il Francese Benistant.

Il nostro Adamo ha chiuso quinto assoluto,mentre Tuani incassa un buon quindicesimo in gara 1,mentre in gara 2 non è riuscito a prendere il via a causa di un problema meccanico alla sua Ktm proprio durante lo schieramento al cancelletto di partenza.Peccato!

Passando alla classe regina,la Mxgp ci teniamo ad evidenziare l esordio positivo del nostro Andrea Bonacorsi promosso da Yamaha dalla Mx2 alla Mxgp.Ha corso 2 gare molto attente e coraggiose che gli sono valse il sesto posto assoluto.Grandissimo Andrea!!!Avanti così.

A sorpresa il vincitore assoluto del Gp è stato il veterano Pauls Jonass.Il Lettone a suo agio nelle due manche corse in un mare di fango ha collezionato due secondi posti che gli sono valsi la vittoria assoluta ed anche il primo Gp in carriera in Mxgp.Good Job Pauls

Secondo assoluto il francese Febvre e terzo il pilota ufficiale Hrc Tim Gajser che grazie a questi risultati strappa la tabella rossa di leader di campionato allo Spagnolo Prado incappato decisamente in un fine settimana negativo.Prado racimola solo 15 punti nelle due gare della domenica,sicuramente non a suo agio su questo terreno appesantito dalle abbondanti pioggie.Avrà modo di rifarsi già questo fine settimana in occasione del sesto

appuntamento che approda in Galizia,a Lugo sua città Natale e sulla pista a lui intitolata.

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sul proseguio delle tappe di questo fantastico Campionato del Mondo di motocross

Stay Tuned