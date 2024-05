Torna il 17 maggio la Busto di Sera con tre grandi novità a Busto Garolfo

Seconda edizione con il nuovo comitato organizzatore e tredicesima volta in assoluto per la Busto Garolfo di Sera, che nel 2024 torna il prossimo 17 maggio con tre grandi novità: la corsa per i piccoli di 800 metri, con partenza alle 19,30, e l’apertura al percorso tradizionale della gara non competitiva ai camminatori e a chi pratica nordic walking, con partenza alle 20.

Si corre o si cammina per le strade di Busto Garolfo. Il tracciato di 6 km è quello tradizionale su asfalto, partenza e arrivo sono previsti alla sede locale degli Alpini in via San Domenico Savio.

L’iniziativa non competitiva è omologata FIASP, Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, ed è organizzata dal Gruppo San Rocco per il gemellaggio con Senise in collaborazione con il Gruppo Alpini Busto Garolfo, la Pro Loco cittadina e l’associazione Running Bustese, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale e gode della collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, della Farmacia comunale e del Comitato soci di zona della Coop.

«Si tratta di una corsa non competitiva che per il paese rappresenta una vera festa aperta ai grandi ed ai piccini che continua la tradizione iniziata dagli amici dello Sci Club 3 Esse», spiega il referente per la Busto di Sera, Alessandro Gubin.

«Queste manifestazioni contribuiscono a rafforzare l’identità della comunità, elemento essenziale per generare identità e migliorare la qualità di vita, una delle missioni che come banca locale, di comunità, da sempre portiamo avanti», spiega il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Per questo anche quest’anno abbiamo voluto essere al fianco degli organizzatori, che portano avanti la Busto di Sera, evento diventato tradizione per il nostro territorio».

«Ringraziamo la Bcc, che, assieme all’Amministrazione comunale, sostiene e condivide i valori del gemellaggio tra le due comunità», spiega Prospero Roseti, presidente del Gruppo San Rocco, «L’anno scorso abbiamo avuto un’ottima partecipazione e quest’anno ci aspettiamo ancora un buon riscontro».

Il programma della “Busto di Sera” prevede il ritrovo dalle ore 19 di venerdì 17 maggio alla sede del Gruppo Alpini di Busto Garolfo, in via San Domenico Savio 37. La partenza della corsa per i piccoli è prevista alle 19,30, mentre il via alla manifestazione di Busto Garolfo sul percorso di 6 km sarà alle 20.

Il contributo per l’iscrizione è 1 euro per la corsa dei bambini, mentre per la corsa tradizionale 1,50 euro per gli under 14 e 3,50 euro per tutti gli altri, il contributo con dono promozione evento è fissato a 9,50 euro e queste ultime tre quote saranno maggiorate di 0,50 di euro per i non soci FIASP. Il costo copre le spese di assicurazione con la FIASP.

È possibile iscriversi presso i punti autorizzati fino al 16 maggio: A. Zeta Viaggi Sas di Zanzottera A. in piazza Lombardia, 32 a Busto Garolfo; Ottica e Foto Paganini in via Sant’Ambrogio, 6 a Busto Garolfo; Demo Sport via Santa Maria 54 a Parabiago, e anche direttamente nella sede del Gruppo Alpini prima della gara, dalle 19 alle 19,45 di venerdì 17 maggio. Per i gruppi, rivolgersi alla sede del Gruppo Alpini oppure contattare gli organizzatori: runningbustese@gmail.com, 347 6892659 (Alessandro), 339 5683856 (Paolo).