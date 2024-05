Milano Civil Week: visita all’ex convento domenicano (Casa di Giacobbe) di Castelletto di Cuggiono

CASTELLETTO. All’interno di ‘Milano Civil Week – Vivere’, iniziativa della città metropolitana tesa a far conoscere le nascoste bellezze di quello che fu il contado milanese, domenica 12 maggio 2024 è stata organizzata – dal Centro Studi Territoriale – una visita guidata all’ex convento domenicano di Castelletto (ora denominato ‘Casa di Giacobbe’).

Molti i partecipanti che hanno ascoltato dalle sapienti parole di Enrica e Viola la storia e il significato di presenze storiche stratificate: dal primo fortilizio impiantato su quella che sarebbe diventata la casa da nobile dei Crivelli, poi passata ai Clerici che realizzarono la bellissima ‘villa di delizia’ che degrada sul Naviglio Grande e alla quale – i nobili provenienti da Milano – potevano accedere attraverso un imbarcadero recentemente rivitalizzato. Lo stesso approdo che fu reso noto al grande pubblico attraverso alcune immagini dell’Albero degli Zoccoli’, il film di successo di Ermanno Olmi. La famiglia Mantovani, proprietaria dell’edificio, intende farla diventare la sede dell’università dell’Altomilanese.

La visita dell’ex convento domenicano ha permesso di apprezzare alcune chicche tra le quali una stanza ‘segreta’ affrescata con immagini bucoliche del tardo Seicento: cervi, fagiani, rondini planano su delle querce presenti nella valle del Ticino.

La prossima iniziativa in programma alla Scala di Giacobbe è per il 24 maggio (ore 21) dal titolo ‘Il gran teatro dell’acqua’, che intende riscoprire qual è lo ‘spirito’ del nostro paesaggio: appunto l’acqua e lo si farà attraverso la proiezione di un documentario naturalistico.

