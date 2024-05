ELECTION DAY – EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024

Il terzo mandato per i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti ha sparigliato un po’ le carte nel Castanese. Si fa comunque fatica a trovare dei candidati ‘giovani’ al punto che gli amministratori sono per la maggior parte degli ‘anziani’. Come nelle tribù indiane…

ARCONATE (due liste) – Sergio Calloni di ‘Cambiamo Arconate’ (centrosinistra) con il 56% vinse il duello con Stefano Poretti di ‘Viva Arconate’ (centrodestra). Stavolta lo scontro politico è tra il sindaco Calloni, e Mario Mantovani che è pure candidato alle europee con Fratelli d’Italia nel Nord-Ovest.

BERNATE TICINO (tre liste). Maria Pia Colombo, già vicesindaco e sindaco uscente al primo mandato (centrodestra) si confronta – per il secondo mandato – con Alessio Ottolini (attuale capogruppo di minoranza del centrosinistra). ‘Per un paese migliore’ è l’obiettivo politico della terza lista civica che vede rientrare nel gioco politico l’ex sindaco Osvaldo Chiaramonte (un tempo di ‘Forza Italia’) a capo di una lista civica visto che il centrodestra sostiene il sindaco uscente.

CASTANO PRIMO (quattro liste). Nel 2019 Giuseppe Pignatiello, sindaco uscente di centrosinistra con il 53% era stato riconfermato battendo la leghista Morena Ferrario. Nella prossima consultazione la situazione è più complicata. L’avvocato Roberto Colombo è il candidato del centrodestra unito (il vicesindaco sarà Danile Rivolta della Lega in caso di vittoria), mentre il centrosinistra si trova diviso in due tronconi: da una parte l’assessore uscente al Bilancio Alessandro Landini (classe 1996), sostenuto dal PD; dall’altra parte Carola Bonalli (classe 1966, imprenditrice tessile) attuale vicesindaco e braccio destro di Pignatello che guiderà la lista ‘Progettando Castano’, nella quale è presente anche il sindaco uscente. C’è anche una quarta lista civica che vede in testa Federico Cerruto, classe 1978.

BOFFALORA (una lista). Il sindaco uscente Sabina Doniselli è l’unica candidata in qyuanto la lista ‘Andrea Ranzini sindaco’ è stata ritirata all’ultimo momento.

BUSTO GAROLFO (quattro liste). Susanna Biondi, sindaco uscente di centrosinistra dopo dieci anni lascerà lo scranno a uno dei tre candidati, ma sarà in lista con l’assessore uscente Giovanni Rigiroli: 1 – Marco Binaghi (Lega-FI-FdI); 2 – Giovanni Rigiroli (centrosinistra); 3 – Patrizia D’Elia (lista civica di centrodestra) attuale capogruppo uscente d’opposizione; 4 – Marcello Manno per ‘Paese Libero’.

INVERUNO (due liste). Nel 2019 Sara Bettinelli (centrosinistra) con il 65% conquistò il secondo mandato mentre l’attuale vicesindaco Nicoletta Saveri (‘Rinnovamento popolare’) è pronta a prenderne il Posto. Nella lista è presente anche il sindaco uscente (43 anni), attualmente anche consigliere di Città Metropolitana. Guiderà, invece, il centrodestra Vincenzo Grande con la lista civica ‘Insieme per Inveruno e Furato’.

NOSATE (tre liste) Terzo mandato per Roberto Cattaneo – ‘Nosate Nuova’ – un gruppo civico orientato a sinistra che guida il paese da almeno un ventennio e poi il centrodestra che ripropone Stefania Paccagnella già candidata nel 2019. La terza lista è di ‘Forza Nuova’ con candidato sindaco Maria Federico.

VANZAGHELLO (due liste). Mel 2019 Arconte Gatti (centrodestra) era riuscito a battere Gian Battista Gualdoni già sindaco in stagioni precedenti e non sembrerebbe avere altri competitor alla conquista del secondo mandato., ma ‘Insieme per Vanzaghello’, guidato da un dirigente in pensione, Rino Giani, vanzaghellese doc potrebbe dare del filo da torcere.