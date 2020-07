Si cerca disperatamente Joel, il cagnolino scomparso da Mesero

Sono in corso le ricerche di Joel, il piccolo cagnolino sparito da Mesero per il quale è stato messo anche un appello sul gruppo Facebook ‘Sei di Mesero se…’. Naturale la preoccupazione dei padroni, ai quali si stanno unendo tanti amici per le ricerche. Joel è un cane indifeso, non abituato a girovagare. Nelle carte fatte circolare si raccomanda di non rincorrerlo, qualora venisse avvistato. Potrebbe spaventarsi e cacciarsi in qualche guaio. Nel caso lo si notasse in giro chiamare i numeri 3349273661 oppure 3484226602.

