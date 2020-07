SOMMA LOMBARDO – Dal fine settimana Panperduto torna ad animarsi. Riapre infatti il bar caffetteria (lun-ven 9.00-21.00; sab-dom 9.00-22.00) – grazie ad un gestore temporaneo che assicurerà il servizio sino al prossimo 1 novembre (in attesa che il Consorzio individui un nuovo operatore economico che prenda in carico l’intera fruizione turistica del sito) – e contestualmente, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica prenotazione.guidenat@gmail.com, sarà di nuovo possibile concordare, da lunedì a domenica (8.00-12.00; 13.30-17.00), direttamente con le guide autorizzate dall’Ente, una visita-escursione, che toccherà i principali punti di interesse offerti dal luogo.

Fisso invece ogni domenica, alle ore 10.00, l’appuntamento con le bellezze di Panperduto a prenotazione obbligatoria essendo i posti disponibili limitati: tutto infatti avverrà naturalmente nel pieno rispetto delle misure anti-epidemia con gruppi per guida che non supereranno le 15 persone.

Ai visitatori, soggetti per il momento all’obbligo di indossare la mascherina, sarà fatto compilare un modulo di adesione e privacy ai fini della prevenzione da contagio da Covid-19; per le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso il Giardino dei Giochi d’Acqua non sarà per ora ancora accessibile al pubblico.

Per info: www.etvilloresi.it; www.panperduto.it; pagina Facebook di Panperduto.

Riprendono le visite guidate al Panperduto was last modified: by