Corbetta: Ballarini “Prendi il reddito di cittadinanza, ora lavori per il Comune”

Marco Ballarini sceglie la linea dura, non possiamo dargli torto in questo caso. Ancora una volta il Sindaco Corbettese sceglie il decisionismo, magari antipatico, ma di sicuro, passo doveroso, da fare, per il bene della comunità. Magari non pensando minimamente ai favori elettorali, Ballarini è stimatissimo nella “sua” Corbetta, ma in un comune dove ci sono 140 residenti che percipiscono il reddito di cittadinanza, alcuni di loro, sicuramente e io sottolineo doverosamente, si possono usare per realizzare alcuni progetti che l’effervescente amministrazione ha ancora nel cassetto.

Il post del Sindaco Marco Ballarini, che avvisa della decisione presa, attraverso i Social:

REDDITO DI CITTADINANZA, CHI LO PERCEPISCE E NON HA OCCUPAZIONE ORA LAVORERA’ PER IL COMUNE! C’è tanto, tanto da fare in Città, a cominciare dalla ripartenza in sicurezza delle nostre Scuole. Serve l’aiuto di tutti per #RipartireInsieme, e nessuno può permettersi di restare a guardare con le mani in mano. Per questo motivo anche chi percepisce il #RedditoDiCittadinanza, e quindi non lavora e non ha occupazione, sarà presto (molto presto) chiamato a svolgere servizi per il Comune di Corbetta!

*Non è un’assunzione: chi si rifiuta di prestare servizio per il Comune, PERDE il beneficio del Reddito di Cittadinanza* Ecco un bell’elenco di tutti i lavori che svolgeranno a Corbetta i beneficiare del RdC: ✅ Pulizie e riparazioni

✅ Pulizia aree verdi, piccoli interventi manutentivi nelle aree verdi, censimento arredi presenti nelle aree comunali

✅ Svolgimento delle attività di ingresso e uscita dai plessi scolastici presenti sul territorio di Corbetta, al fine di prevenire gli assembramenti

✅ Supporto alle attività delle associazioni, agli enti e soggetti che realizzano interventi di sostegno alle attività scolastiche (es. pedibus/walking bus; spazi compiti, ecc.)

✅ Assistenza alle manifestazioni ed eventi comunali e guardiania

✅ Attività di back-office e assistenza al personale per tutti i lavori interni che sono necessari negli uffici comunali

✅ Trasporti sociali

✅ Assistenza nell’attuazione del Piano Emergenza Caldo #CorbettaVaAvanti #Marcoballarini