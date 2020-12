Noi con l’Italia Magenta – il consigliere Cristiano Del Gobbo: interventi importanti per Pontevecchio

Riceviamo e Pubblichiamo

Magenta, 07 dicembre 2020. Noi con l’Italia Magenta ha portato da tempo all’attenzione dell’Amministrazione comunale le problematiche e i necessari interventi per le frazioni.

“In particolare per Pontevecchio, grazie all’attenzione del sindaco Calati e dell’intera Giunta, siamo riusciti ad ottenere attraverso i contributi regionali due importanti opere – spiega il consigliere comunale Cristiano Del Gobbo. Un primo intervento consiste nel rifacimento del Parco giochi di via Isonzio/Don Barbieri con la messa in sicurezza dei materiali antiurto per i bambini, l’installazione di nuovi giochi e la rimozione di quelli deteriorati.

Un secondo importante intervento riguarda la manutenzione straordinaria della pista ciclabile che collega la frazione di Pontevecchio con Magenta. Una infrastruttura molto utilizzata non solo dagli abitanti della frazione ma anche da molti cittadini che attraverso questa pista ciclopedonale raggiungono il Naviglio Grande o il Parco del Ticino. L’intervento prevede il rifacimento del fondo stradale e il livellamento della stessa pista ciclopedonale.

Come gruppo consiliare di Noi con l’Italia però non ci fermiamo qui – afferma Cristiano Del Gobbo – per Pontevecchio abbiamo portato all’attenzione dell’Amministrazione comunale anche la messa in sicurezza con urgenza della via Valle (la strada che porta al Parco del Ticino) e abbiamo chiesto di trovare al più presto una soluzione con relativo intervento per la strada Cascina Pietrasanta che versa ormai da tempo in una condizione incresciosa”.

Foto di Copertina PD Magenta