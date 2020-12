Magenta: Atti vandalici nella notte al Pub “THE KING” di piazza Parmigiani

Amara sorpresa stamattina per i titolari del noto locale magentino. Al loro arrivo hanno trovato i muri vandalizzati con della vernice spray, sono stati imbrattae anche le vetrate del bar. dove si trova il logo del locale.

Moreno. il proprietario, ha dichiarato che denucerà l’accaduto alle autorità.

Una nota polemica, ormai infinita, la facciamo noi di CAM, “Ma funzionano le telecamere?“. Chissà se il caro vice sindaco organizzerà un incontro con la stampa per illustrare come funziono davvero la sorveglianza a Magenta…

… Buon Natale a tutti! anche al mio amico Vice GELLI!

Comprendendo il malessere degli amici del “THE KING” la redazione esprime la sua totale solidarietà