Cam inconta Elisabetta “Heather” Cimbali tutta la settimana badante e il Sabato accompagnatrice “non praticante!”

Quando la vita ricomincia dopo i 50 anni. Possibile?

Certo che è possibile. Elisabetta Cimbali di anni ne ha 55, ottimamente portati e con un fantastico sorriso. E’ una OSS e di giorno, dal lunedì al venerdì accudisce una donna di 86 anni 24 ore su 24. Un lavoro impegnativo e delicato che svolge con tanta passione e amore. Il sabato notte Elisabetta diventa Heather, come Heather Parisi. “Tutto è cominciato con una leccata di piedi due anni fa”, afferma divertita. Le chiediamo come sia possibile. Ebbene si, una leccata di piedi da 50 euro. “Perché al mondo c’è di tutto – continua – anche chi ti paga per leccarti i piedi”. Elisabetta ha cominciato considerare i locali trasgressivo come luoghi affascinanti. Conosce il Baraonda di Corsico e non lo lascia più. “ E’ un locale elegante e serio dove vengono svolti spettacoli di ogni genere – aggiunge – poi c’è anche l’angolo privè. Sapete, ho visto di tutto in quel locale. Sono soprattutto gay a frequentarlo. Ne ho conosciuto tantissimi, molti sono miei amici. Ho visto persone con un lavoro rispettabilissimo e di livello, trasformarsi di notte quando entrano nel locale ”. E’ proprio questo che affascina Elisabetta, o meglio Heather. Per lei frequentare un locale come quello vuol dire staccare, prendersi quelle poche ore tutte per lei in un posto dove nessuno ti giudica. Puoi entrarci con qualsiasi tipo di vestito, puoi essere gay, trans o etero e a tutti andrai bene per quello che sei. Puoi entrarci perfino nudo e nessuno ti degnerà di uno sguardo. Di aneddoti divertenti ce ne sono tanti. “Una volta – spiega ridendo – stavo accompagnando Nicolò nel privè. Mi stacco da lui e prendo in mano qualcosa pensando fosse la sua mano, ma non era la sua mano!! Era talmente buio che non riuscivo a capire, qu

ando sono uscita avrei voluto ammazzare Nicolò”. Lei fa l’accompagnatrice ‘non praticante’ e tiene a precisarlo. La cosa più bella è che negli ultimi due anni la sua vita è stata letteralmente stravolta e in meglio. Ha vinto perfino la fascia Milf ad un concorso. Lei che aveva cominciato a fare la cubista a 20 anni, ma ha dovuto presto interrompere perché incinta. Sulla fronte ha un tatuaggio che simboleggia i punti della vita. Due li ha raggiunti, ne restano altri due. Nota dolente (si fa per dire) il figlio 24enne, che vorrebbe la mamma a casa. “E’ un po’ all’antica – conclude – ma non ha nulla da temere. Per me quello che faccio è divertimento allo stato puro”.

Elisabetta Cimbali in arte Heather è una modella della Production Team, la società che gestisce la MILF D’ITALIA. Nelle varie sfilatate Heather è stata protagonista, in più di un’occasione ha vinto la fascia di Miss