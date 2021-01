Magenta: Volontari Leidaa in soccorso di cani e gatti che soffrono in periodo di pandemia

Ci sono anche gli animali che soffrono in questo periodo di pandemia. Cosa sta accedendo ai nostri amici a quattro zampe? Se i padroni soffrono, soffrono anche loro. Le loro abitudini sono sconvolte e gli animali, in particolare i cani, si accorgono subito quando c’è qualcosa che non va.

Facciamo nostro l’appello dell’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente che hanno perso i loro padroni in questi mesi invitando all’adozione. E ci uniamo a quei volontari che si stanno adoperando per dare un aiuto alle purtroppo numerose famiglie in quarantena impossibilitate a portare fuori di casa il loro cane.

A Magenta Elena Re è la sola volontaria che presta questo importante e insostituibile servizio. “Lo faccio per il grande amore verso i cani – ha commentato – loro ci ripagano con un affetto incondizionato e noi glielo dobbiamo”.

Se qualcuno avesse necessità per il proprio cane la contatti o si rivolga direttamente alla Leidaa.