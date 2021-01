Magenta – Code lunghissime, persone al gelo per entrare in Posta. Munib Ashfaq: “Troviamo una soluzione, soprattutto per gli anziani!”

Anche oltre venti persone in fila per entrare in Posta con temperature anche sotto lo zero. Molti gli anziani costretti a trascorrere sul marciapiede di via Pusterla anche un’ora e mezza prima di entrare a causa delle restrizioni imposte dalle misure anti covid. È questo il triste spettacolo quotidiano che ci segnala Munib Ashfaq, leader del movimento La Nuova Italia che commenta: “È una vergogna che accadano queste cose. Se lavorano pochi sportelli fuori dall’ufficio postale si crea una coda interminabile. I carabinieri passano e raccomandano di evitare assembramenti. La competenza di mettere le persone in sicurezza non è del comune, ma allora a chi compete?”

