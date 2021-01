Magenta: Una spilla ai dipendenti ASST da parte di Fondazione degli Ospedali

Una spilla appositamente creata per tutti i dipendenti che si sono vaccinati contro i l Covid

Il 21 gennaio, presso gli Ospedali di Legnano e Magenta, è iniziata la seconda somministrazione della dose del vaccino anti-Covid 19 al personale della ASST Ovest Milanese.

La Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta – Onlus, in accordo con la direzione generale della Asst, ha omaggiato ogni dipendente con una spilla appositamente creata per loro.

La Fondazione degli Ospedali era rappresentata dal Vice Presidente Angelo Gazzaniga e dal consigliere Giorgio Cerati