Italiani e animali domestici: numeri in crescita nel Bel Paese

Quello tra l’uomo e gli animali domestici è un legame che dura sin dalla notte dei tempi e che fa segnare numeri sempre più importanti nel corso degli anni. Soprattutto in Italia dove sono sempre più le famiglie che decidono di allargare la famiglia con un animale domestico. Secondo le ultime statistiche riguardanti il Bel Paese, ben quattro italiani su dieci vivono in compagnia di un animale domestico con particolare riferimento ai cani.

Questi, infatti, sono gli animali domestici più amati dagli italiani con circa il 50% dei casi. Al secondo posto tra gli animali domestici più presenti in Italia ci sono i gatti, con una percentuale del 25% ed a seguire tutti gli altri animali come conigli, pappagalli e così via.

Passiamo ora al capitolo spesa per quanto riguarda il mantenimento dei propri animali domestici. Secondo statistiche nell’ultimo anno almeno il 32% dei cittadini italiani ha speso 50 euro al mese, il 28% si è spinto fino a 100 euro al mese, il 10% fino a 200 euro al mese ed una piccola parte di cittadini italiani va oltre i 300 euro mensili.

Si tratta di spese necessarie per il benessere dei nostri amici animali, in particolar modo per l’alimentazione. Un aspetto a cui va prestata un’attenzione particolare scegliendo prodotti dei marchi più importanti e quindi di qualità. Prodotti come quelli disponibili su Zooplus, uno dei punti di riferimento degli italiani per i prodotti per animali grazie ai quali è possibile risparmiare utilizzando i coupon Zooplus, disponibili sul portale ShinyStat.

D’altronde l’amore che riceviamo dai nostri amici animali è impagabile. E, come sottolineano gli esperti, la presenza in casa di un animale domestico è molto utile per migliorare il nostro umore ma anche dal punto di vista fisico. Dovendoli portare a spasso, infatti, i nostri amici animali ci permettono di praticare un po’ di attività fisica quotidiana. Secondo recenti statistiche avere un animale domestico riduce il tasso di mortalità di circa il 24%. Una percentuale importante che raggiunge il 31% nel caso di persone affette da problemi cardiocircolatori.

Una manna dal cielo, dunque, per il nostro umore ma anche per la nostra salute fisica. Senza considerare poi l’aspetto educativo che ne deriva per i più piccoli. Secondo gli esperti, infatti, avere un animale domestico è molto importante per la crescita dei bambini che possono così imparare a diventare più responsabili e ad avere rispetto nei confronti del mondo animale. Il consiglio è quello di delegare – quando possibile – i propri figli nelle attività quotidiane riservate ai nostri amici a quattro zampe, per favorire il rapporto tra le parti ed il fattore responsabilità.