La petizione che ha raccolto oltre duemila firme per salvare i rottweiler di Andrea Azzimonti, si trova sui tavoli del comune di Cuggiono. Il sindaco Giovanni Cucchetti la valuterà con attenzione e, nei prossimi giorni, fornirà una risposta alle moderatrici del gruppo facebook ‘La mia vita con i rottweiler’ e all’interessato. “Purtroppo posso solo anticipare che il Comune, in una situazione come questa, ha le mani legate – ha anticipato il Sindaco – ben difficilmente potremo intervenire. In ogni caso valuteremo bene il da farsi con gli uffici competenti”.

Cuggiono: Petizione rottweiler di Andrea Azzimonti sul tavolo del sindaco Cucchetti was last modified: by