All’inaugurazione del centro islamico ‘Nour’ di Abbiategrasso c’erano le forze politiche al completo in un clima di grande amicizia

In un clima disteso e di grande amicizia è stato inaugurato questa mattina il centro islamico ‘Nour’ in via Giuseppe Bollini ad Abbiategrasso. Inutile dire che siamo rimasti stupiti dalla presenza di tutte le forze politiche che dialogavano amichevolmente con i referenti del centro islamico, A cominciare dal Sindaco

Cesare Nai che ha definito quel luogo “Non una difficoltà, ma un motivo di arricchimento per tutta la comunità abbiatense”.

A tagliare il nastro inaugurativo, per primo è toccato al Sindaco Nai.

poi in ordine, Monsignor Innocente Binda, responsabile della comunità pastorale San Carlo di Abbiategrasso e il Maresciallo Massimiliano Stefanelli, comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Il referente del centro è Mohammed Nabigh che, per il prossimo futuro, quando finalmente la pandemia sarà solo un ricordo, ha già in mente alcune attività.

Non solo preghiera, ma si terranno anche dei corsi di lingua araba e di italiano per stranieri. Insomma, un centro dedicato all’integrazione a 360 gradi.

Oltre al Sindaco Nai, erano presenti l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi, il consigliere di maggioranza Michele Pusterla, Emanuele Gallotti della Lega, il presidente del consiglio comunale Marcantonio Tagliabue e il consigliere di opposizione Maurizio Denari del Movimento 5 Stelle.

Le forze politiche di Abbiategrasso al completo per l’inaugurazione di un centro islamico.

Abbiategrasso è parecchio avanti rispetto a Magenta…