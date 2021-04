il Presidente del Magenta Cricket Team Munib Ashfaq si è dimesso “spazio ai giovani!

Svolta nella società del Magenta Cricket Team.

Munib Ashfaq ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dopo avere raggiunto ottimi risultati, l’ultimo in ordine di tempo l’ottenimento da parte del comune di Magenta dell’uso del campo da allenamento. “Un risultato per il quale ribadisco il mio ringraziamento rivolto all’assessore allo Sport Luca Aloi”, riferisce Ashfaq.

Ringrazia anche il Presidente del Magenta Calcio Gianni Cerri. “Ho rassegnato le dimissioni perché è mia intenzione dedicarmi maggiormente alla città di Magenta e ai suoi problemi – ha commentato – Lasciando spazio ai giovani. Nell’associazione Magenta Cricket Team abbiamo tante persone valide che potranno spendere la loro esperienza per il bene della società e, ne sono sicuro, saranno in grado di portare questo sport a livelli alti”.

Ashfaq assicura che sarà sempre presente, anche senza la carica di presidente. “Considero il mio compito terminato dopo aver ottenuto dal Comune la possibilità di utilizzare il campo – conclude – Insieme al Presidente Cerri abbiamo portato avanti un discorso che ha avuto sempre, come obiettivo, il bene dello sport in una società come quella attuale, multietnica e multiculturale”.