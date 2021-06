Corbetta controllo al campo Rom, si cerca di salvare i cani in possesso dei nomadi

E’ in corso un operazione delle guardie zoofile in collaborazione con la Polizia Locale di Corbetta per salvaguardare la salute degli animali presenti nel campo Rom.

Una sorta di censimento. Sono stati controllati i microchip e lo stato vaccinale degli animali. Sembrerebbe che i cani non abbiano ne uno ne l’altro. Nel momento in cui scriviamo si sta valutando cosa fare per proteggere gli animali e la loro salute. Seguiranno aggiornamenti…