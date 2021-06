Cuggiono: 42 enne ha un infarto all’uscita dal lavoro, i suoi colleghi lo salvano defibrillandolo!

Per ora l’uomo che è andato in Arresto Cardiopolmonare, all’uscita del lavoro, è fortunatamente è vivo grazie al tempestivo intervento della squadra di primo soccorso aziendale.

Sono servite 3 scariche con il defibrillatore per fargli riprendere il battito cardiaco.

La manovra di primo soccorso è continuata all’arrivo dei soccorritori. Sul posto è arrivata la Croce Azzurra Buscate come primo mezzo e un mezzo PEM in supporto, il battito e la respirazione erano riprese con l’arrivo dell’Elisoccorso è stato immediatamente intubato sul posto e trasportato a Rozzano all’Humanitas.