Buscate e Vanzaghello piangono un pezzo della loro Storia: il Dott. Luciano Calloni

Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa del Dottor Luciano Calloni.Per anni ha prestato servizio per Vanzaghello ed i Vanzaghellesi con professionalità e amore per il proprio lavoro.Anche nell’ultimo periodo di pandemia, nonostante il suo pensionamento, è stato fondamentale con il suo supporto e la sua collaborazione. Non posso che stringermi in preghiera attorno ai famigliari ai quali vanno le più sentite condoglianze.Ciao Dottor Luciano, riposa in pace, tutto il bene che hai fatto non sarà dimenticato.Sono certo che il rapido saluto che siamo riusciti a scambiarci mercoledì lo porterai con te come un grande grazie a nome di tutti i Vanzaghellesi.Il Sindaco Arconte Gatti e l’Amministrazione Comunale.