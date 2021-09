Cuggiono: lunga colonna di fumo nero, scoppia un incendio in via Garibaldi

Una lunga colonna di fumo nero visibile a parecchia distanza. Un incendio è scoppiato improvvisamente nel pomeriggio di oggi a Cuggiono. È avvenuto nell’ultima abitazione del paese in via Garibaldi, prima della rotonda che porta a Inveruno. All’interno di un’area dove sorge un capannone con materiale di vario genere. Sono giunti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco. Primi ad intervenire i volontari del distaccamento di Inveruno che si sono messi subito al lavoro per mettere l’area in sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Da chiarire il punto di innesco del rogo e le cause che lo hanno scatenato.

