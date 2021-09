Corbetta: incontriamo uno dei candidati Sindaci, Marco Ballarini

Ormai manca meno di un mese alle prossime elezioni, perciò abbiamo voluto incontrare Marco Ballarini.

Ci siamo accorti della voglia di Ballarini di continuare a fare per Corbetta, primo su tutti il Consorsio Agrario, dare un’impronta nuova al plesso abbandonato da tanto tempo ci vuole.

Poi continuare a fare, come si è fatto continuamente negli scorsi 5 anni è doveroso, quindi il lavoro da fare è molteplice, e va fatto interpellando la cittadinanza, ascoltado e capendo!

Date un occhiata alla video intervista: