Bareggio: Iniziati i lavori di ampliamento del Cimitero

Sono iniziati i lavori di ampliamento del cimitero cittadino. Lo comunica il sindaco Linda Colombo, spiegando che gli interventi rientrano nell’accordo stipulato col privato per la gestione del camposanto: “La gestione attraverso il project financing voluto dalla nostra Amministrazione – afferma il sindaco Colombo – comincia a dare risultati tangibili. L’ampliamento non era più rinviabile nel tempo, un’emergenza ormai conclamata, ereditata dal passato come tante altre, alla quale stiamo dando risposta”.

“La scelta del project financing, tanto contestata dalle stesse persone che non hanno fatto nulla per risolvere i problemi del cimitero quando hanno governato Bareggio, si sta rivelando azzeccata – aggiunge Giuseppe Sisti, capogruppo della Lega -. Da diversi anni si sapeva che saremmo arrivati a non avere più un posto libero all’interno del nostro cimitero, ma chi ora pontifica si è ben guardato dall’affrontare la situazione”.

