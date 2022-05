Incontro – dibattito coi candidat/e alla carica di Sindaco di Magenta martedì 17 maggio 2020 sera ore 21 in occasione della Giornata contro l’omobitransfobia presso sala consiliare via Fornaroli , 30

Magenta . L’associazione LGBT+ diritti Le Rose di Gertrude presente dal 2005 per sostenere e promuovere i diritti delle persone lesbiche gay transessuali e bisessuali , informa ed invita.

Molte le nostre iniziative sociali e culturali promosse in città, a sostegno di una società libera e accogliente dove le differenze possano essere considerate un valore ed una ricchezza, e non motivi per discriminare ed escludere.

Vorremmo che nei prossimi anni Magenta possa essere migliore in una logica di accoglienza, rispetto, inclusione, informazione ed educazione.

Nell’avvicinarsi del rinnovo dell’amministrazione comunale cittadina abbiamo voluto aprire un confronto con i/la candidati/a alla carica di sindaco per comprendere quali saranno le loro posizioni su alcuni temi che ci stanno a cuore. Ascolteremo le risposte alle nostre domande in tema diritti ed inclusione che verranno presentate dal giornalista Danilo Lenzo e dai presenti in sala .

Vogliamo ringraziare tutti/e candidati/e sindaco : ANILE Francesco , ASHFAQ Munib , DEL GOBBO Luca, MINARDI Silvia , SALVAGGIO Enzo per aver accolto la nostra richiesta ed averci dedicato attenzione.

La cittadinanza è invitata la sera di martedì 17 maggio 2022 alle ore 21 presso sala consiliare in via Fornaroli al 30.

Per Le Rose di GertrudeSergio Prato

Presidente