Io voto ‘Forza Italia’, dice il partigiano ‘Massiccio’

“Non ho nessun dubbio. Io voto ‘Forza Italia’ in quanto conosco Annalisa Beccaria, già sindaco di Cureggio e attualmente presidente del Consiglio Comunale di Borgomanero. E’ la nipote del partigiano garibaldino Luigi Ottone ‘Maddalena’ comandante di plotone (composto da 30 membri) al tempo della guerra civile”.

E’ un fiume in piena il partigiano di Borgomanero, cavalier Alessandro Maiocchi, classe 1928, uno degli ultimi combattenti in attesa del ‘passaggio’ nel mondo dei giusti: “Abbiamo combattuto con fede per degli ideali di giustizia e libertà che devono ancora essere perseguiti. Bisogna votare chi è capace di risolvere i problemi (e lo ha dimostrato nella vita), non chi regala un reddito a chi non ha voglia di lavorare”.