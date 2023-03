MALVAGLIO – Stanotte ignoti vandali hanno incendiato le strutture a corollario del laghetto dei pescatori di Malvaglio. A notte fonda sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno cercato di contenere i danni. Una vigliaccata che speriamo non resti senza responsabili.

