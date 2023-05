Cyberwar: la guerra corre sul web

ABBIATEGRASSO – – Un importante convegno per capire come il terrorismo informatico concorra a creare e favorire un clima di paura e di pericolo è la proposta del Circolo Acli di abbiategrasso in collaborazione con il gruppo Attivati per mercoledì 31 MAGGIO 2023 | ORE 21 presso la SALA CONSILIARE DEL CASTELLO VISCONTEO | PIAZZA CASTELLO- ABBIATEGRASSO.

Interverranno la giornalista Marta Ottaviani, esperta di Russia e Turchia, autrice di Brigate Russe. La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker e Gabriele Suffia, giurista, cultore della materia di informatica giuridica, Reserch fellow dell’Information Society Law center (Unimi)

«Può sembrare un tema lontano- spiegano gli organizzatori della serata – ma già oggi la correlazione tra informazione e Internet come strumento di diffusione della stessa è un tema globale che ha forti ricadute anche sul locale. Termini come Cyber War e Cyber Security sembrano lontani dalle nostre vite quotidiane e concetti futuristici: la realtà è che già ora questi temi sono molto vicini a noi e l’incontro di mercoledì 31 maggio sarà un’occasione per fare luce su una realtà tanto emergente quanto inquietante, ma anche per discutere del ruolo dei media e della società civile nella difesa della democrazia».