FESTE D’ESTATE ALLO SFA DI INVERUNO E ALLA RSD DI ARCONATE

INVERUNO/ARCONATE – Appuntamenti assai attesi e che anche quest’anno partendo dal titolo “(R)ESTATE IN VIAGGIO – Una sfida da vincere” hanno assunto dei significati importanti rispetto all’impegno che questi ‘ragazzi’ mettono ogni giorno nell’affrontare e nel vincere sfide e traguardi della vita quotidiana.

Si è iniziato con la SFA di Inveruno, presso la Sala Virga del Comune: nel corso della serata è stato proiettato lo speciale video che ha raccontato “il viaggio” di questo anno. Un viaggio alla scoperta dei nostri paesi, delle sue comunità, di chi li abita. Durante la festa, gli stessi “ragazzi” hanno presentato i personaggi e le associazioni più conosciute all’interno dei loro luoghi d’origine: Inveruno, Sedriano, Turbigo, Somma Lombardo, Busto Garolfo, Magenta, Abbiategrasso e Corbetta. La ‘metafora’ del viaggio che è molto importante nel percorso di condivisione e di apertura all’esterno che da sempre connota le attività dello SFA L’Aurora. “Un viaggio che era stato il ‘leit motiv’ anche delle precedenti edizioni, un cammino di conoscenza con il territorio che con il ritorno alla normalità nella fase post pandemia è diventato ancora più centrale rispetto alle iniziative didattiche e progettuali” ha commentato la Coordinatrice Gabriella Calloni.

Successo anche per la festa della “Casa Azzurra” dello RSD di Arconate di Fondazione Mantovani.

La serata è stata caratterizzata dalla rappresentazione teatrale “Sogno di una notte di mezza Estate” anticipata da un’apericena. “Nelle ultime edizioni c’era un collegamento video coi parenti dei Residenti della RSD. Questa volta gli sguardi di felicità dei nostri ragazzi si sono potuti incrociare dal vivo coi loro cari. E’ stata così una doppia festa a tutti gli effetti”.

Momenti dunque di condivisione importanti che hanno confermato come all’interno di queste realtà l’elemento della relazione tra Residenti, famiglie e territorio sia sempre il faro guida di ogni azione.