Cross per tutti: si torna a correre nel parco del Roccolo dopo la devastazione della tempesta di luglio in unione con la natura

Una gara per tutti: dai 5 agli 80 anni e oltre

Appuntamento domenica 21 gennaio a Canegrate.

“Lo sport ha un ruolo educativo e sociale importante”, così Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, conferma il supporto della banca all’iniziativa e all’associazione che la organizza.

Cross per tutti torna a Canegrate domenica 21 gennaio, un circuito tra i più importanti in Italia per la categoria e per i giovani, una gara molto sentita e partecipata. Gli atleti arrivano anche da fuori provincia e fuori regione. Quest’anno si prevedono circa tremila iscrizioni. Domenica la competizione partirà dal Campo adiacente il centro sportivo Sandro Pertini di Via Terni a Canegrate. Il ritrovo è alle otto del mattino, la partenza della gara è prevista per le nove.

Oltre agli atleti si prevede l’arrivo a Canegrate di almeno altre 5mila persone, molti genitori e parenti dei partecipanti più piccoli.

La gara è aperta a tutti dai 5 agli 80 anni e oltre. Per i minorenni il prezzo di iscrizione è simbolico: 5 euro per tutto il circuito, mentre per i maggiorenni le iscrizioni vanno fatte ad ogni gara.

Il tracciato passerà dal Parco del Roccolo, come ogni anno, ma sarà la pima volta dopo la tempesta di luglio scorso che ha abbattuto moltissimi alberi. Si tratta di un tracciato che ha reso unico l’evento di Canegrate.

“Il circuito Cross per tutti è nato per i ragazzi”, spiega il responsabile della tappa di Canegrate, Umberto Scordamaglia. “Il cross, o la corsa campestre, che dir si voglia, è una fase preliminare dell’attività agonistica di tutti gli atleti che fanno atletica leggera. Mi spiego: è un passaggio d’obbligo per tutti, anche chi fa oggi il salto in alto, il salto con l’asta, è passato nel cross inevitabilmente, perché fa parte della fase propedeutica dell’atleta in sé. Questa gara tra tutti gli eventi che organizziamo è sicuramente tra i più importanti. Inoltre, passando dal parco del Roccolo, abbiamo una unione con la natura che è proprio l’essenza stessa del cross. Sarà la prima volta che facciamo questo percorso dopo il nubifragio tempesta dello scorso luglio che ha distrutto tanti alberi”.

L’evento e l’associazione sportiva che lo organizza è sostenuto anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “La banca ci sostiene da tanti anni, contribuisce a tutti i nostri eventi perché crede molto in questa iniziativa, ma non solo, ci sostiene in tutto quello che noi facciamo per i bambini ed i giovani”, continua Scordamaglia. “Non è solo uno sponsor, è proprio un supporto per le nostre attività, abbiamo ideali comuni, ci dà forza il fatto che creda in una realtà come la nostra che fa tanto per far fare sport ai piccoli”.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è una realtà attiva e presente sul territorio. “Lo sport ha un ruolo educativo e sociale importante”, spiega Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc dii Busto Garolfo e Buguggiate. “Serve una preparazione che prevede un lavoro costante e stili di vita sani, collaborazione e spirito si squadra, proprio i valori su cui è fondato anche il credito cooperativo. Per statuto come banca non abbiamo dividendi per i soci. L’utile che produciamo torna sul territorio, tolta la parte che per legge deve essere accantonata, in tante iniziative di supporto alle comunità, che permettono ai nostri centri, ma anche ai nostri giovani di crescere”.

Il percorso della gara di Canegrate è stato disegnato per evidenziare le qualità del cross, è un circuito di 2 Km che vede un primo tratto in erba dove ci si potrà lanciare al massimo della velocità con alcune ripartenze tecniche che metteranno a dura prova gli atleti. La seconda parte di circa 800 metri invece vede dei saliscendi con cambi di direzione molto interessanti che potranno risultare gradevoli a prima vista ma che in realtà segneranno le gambe dei nostri ragazzi. Il vero spirito del cross lo potrete assaporare nella sua interezza.

“Voglio ringraziare anche l’amministrazione comunale, la protezione civile, il medico di gara, il personale sulle ambulanze e tutti quelli che collaborano alla buona riuscita dell’evento, a comunicare dalla municipalizzata per i rifiuti, che ci aiuta nell’ottimizzare la differenziata, conclude Scordamaglia.

Accoglienza: nelle vicinanze del campo gara verrà allestito un villaggio, con molte sorprese per i ragazzi, i master e gli accompagnatori

Sponsor e sostenitori: FIDAL Lombardia, Regione Lombardia, Podisti.Net, Protezione Civile Canegrate Odv, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Fidal Milano, Affari&sport, Federazione Italiana di Atletica Leggera, CONI Comitato Regionale Lombardia, Davide Zanaboni

Info: https://www.crosspertutti.it/tappe/canegrate/