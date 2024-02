Comuni, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e associazione Salute Donna uniti per offrire visite di screening oncologiche non a pagamento. Si inizia da Corbetta il 13 febbraio, per arrivare a Busto Garolfo, e poi Arluno, Dairago, Buguggiate e Azzate.

