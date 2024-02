“A 96 anni mi devo ancora alzare in piedi per difendere l’onore dello Stato, nato dalla Costituzione Repubblicana, conquistata anche con il sangue dei partigiani”.

Queste le parole del partigiano Massiccio (alias Alessandro Maiocchi) che ricorda come la manifestazione di Pisa non fosse stata autorizzata e le manifestazioni ‘non autorizzate’ non si fanno. E aggiunge: “Perché, invece, non si fanno manifestazioni studentesche contro i morti sul lavoro, invece di sventolare bandiere che non sono le nostre?

L’ONORE DELLO STATO E LE MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE was last modified: by