Il “Maggio Senior” entra nel vivo

La trentesima edizione del tradizionale appuntamento in programma alla Casa Famiglia ‘Azzalin’ di Inveruno ha già centrato un importante obiettivo: la voglia di stare insieme che è voglia di vivere

Inveruno, 16 Maggio 2024 – E’ il tema dell’amore “L’Amor che move il Sole e l’altre stelle” (D.Alighieri) il filo conduttore di questa 30 esima edizione del ‘Maggior Senior’ che ha preso avvio lunedì 6 Maggio presso la Casa Famiglia ‘Azzalin’ di Inveruno gestita dal Gruppo Sodalitas.

Un evento atteso e ormai entrato di diritto nel cartellone delle iniziative storiche della comunità inverunese. “Amore – spiega la Coordinatrice Daria Chiodini – significa relazioni e voglia di stare insieme. Ma, ancora di più, una Casa Famiglia sempre aperta e più che mai parte integrante della realtà in cui è inserita”.

Lunedì 6 Maggio , in Casa Famiglia, all’insegna di un vero e proprio patto intergenerazionale, sono arrivati i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Inveruno. “Hanno condiviso con i nostri Residenti una mattinata all’insegna della ginnastica dolce. Una mattinata partecipata, allegra e vivace dove i sorrisi dei bambini hanno aperto i cuori non solo dei Residenti, ma anche degli operatori e dei familiari presenti”.

Un legame consolidato quello con la Scuola Don Gilardi che tornerà a fare visita con i suoi piccoli ospiti nel prossimo mese di Ottobre, in occasione della Festa dei Nonni.

“E’ stato bello – prosegue Chiodini – assistere a momenti così coinvolgenti con i nostri Residenti che ballavano con i bimbi. Tanto divertimento che è il miglior tonico per affrontare al meglio la vita”.

La musica con “Sulle ali della lirica” – associazione che unisce voci dilettanti e professionali, oltre che alcune figure che frequentano il Conservatorio di Milano- ha fatto da cornice alla festa della Mamma.

I brani di Puccini, Rossini e di Verdi eseguiti magistralmente hanno letteralmente ammaliato i Residenti dell’Azzalin.

“D’altronde – sottolinea la Coordinatrice della Casa Famiglia – la musica, al pari dell’arte, sono forme espressive che toccano il cuore e non solo in senso figurato”.

L’emozione più grande è arrivata con l’esecuzione della canzone “Mamma” di Beniamino Gigli con la massima partecipazione di tutti i presenti che hanno accompagnato i maestri anche tutte le altre canzoni di musica leggera proposte (’O sole mio’; ‘Parlami d’amore Mariù’ per citare le più conosciute).

“Ora attendiamo l’altro evento-novità della manifestazione che si terrà nel pomeriggio di sabato 18 maggio: La Corrida, dilettanti allo sbaraglio! che vedrà sul palco familiari, volontari ed operatori sfidarsi per ottenere il maggior consenso da parte dei Residenti” conclude Chiodini.

Un’altra iniziativa all’insegna del buon umore godendo appieno di quanto di bello la Vita può riservare ad ogni età.