Granelli di sabbia – disegni d’acqua

E’ stato presentato giovedì scorso, 19 settembre, alla biblioteca Alda Merini di Robecchetto, un bel libretto della turbighese Alessandra Ceriani.

Parole che il padre scrisse in diversi momenti della vita – ritrovate in una scatola di latta – sono state fonte di ispirazione di immagini pittoriche della figlia.

Parole e immagini disegnate attraverso un sentimento di nostalgico rimpianto e da un desiderio di qualcosa di assente, animano l’operetta che nel titolo ha il significato più profondo.

