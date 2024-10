DA TUTTA ITALIA VIDEOMESSAGGI DI AUGURI PER LA FESTA DEI NONNI

Cologno Monzese – Da New York, dal deserto della Giordania e da tante altre parti d’Italia. Per la Festa dei Nonni, sono arrivati da tutto il mondo messaggi di auguri per i residenti della Casa Famiglia di Cologno Monzese di Fondazione Mantovani.

E’ stata dunque un successo l’iniziativa promossa dalla RSA di Fondazione Mantovani: in tanti hanno raccolto l’invito di inviare video e foto augurali per manifestare affetto ed amore verso i nonni che risiedono nella struttura protetta di Cologno Monzese, in occasione della tradizionale Festa dei Nonni del 2 ottobre.

“I nostri anziani –sottolinea il Coordinatore Andrea Giordan- hanno visto proiettare gli auguri dei loro nipoti su un grande schermo. Una sorpresa che li ha riempiti di gioia trasformando quel pomeriggio in un momento davvero speciale. E’ la dimostrazione più bella che il legame tra nonni e nipoti non conosce barriere e può arrivare dappertutto, dalle strade di Manhattan fin dentro le mura di una Casa Famiglia”.

“Abbiamo deciso di stupire i nostri residenti -precisa Manuela Dozio, componente dell’equipe animativa- con qualcosa di nuovo e capace di arrivare dritto dritto al cuore, un gesto semplice per avvicinare anche chi è fisicamente più lontano”.