“In memoria degli Italiani vittime nelle foibe per mano dei partigiani comunisti slavi”.

Anche a Turbigo si è svolta la manifestazione Una Rosa per Norma Cossetto.

Alla deposizione floreale sono seguiti gli interventi a cura del Comitato 10 Febbraio, dell’ ANVG – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA, di Fabrizio Allevi – Sindaco di Turbigo (in rappresentanza del Comune di Turbigo che ha patrocinato l’iniziativa), nonché dell’esule zaratino Mario Marcuzzi (del Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia).

