A cena con i ragazzi dello ‘SFA L’Aurora’ di Inveruno

A tavola per fare crescere i servizi della propria scuola. La cena benefica – organizzata dallo SFA L’Aurora Formazione all’Autonomia gestita dal Gruppo Sodalitas, in collaborazione con i Volontari del ‘Fagiolo Magico’ di Trenord della Sezione Sorriso – ha avuto questo nobile intento.

Tutto il ricavato, infatti, è stato destinato all’acquisto di attrezzi, strumentazione didattica e quant’altro possa servire perché questo preziosissimo servizio sociale -il servizio di formazione all’autonomia- funzioni al meglio.

L’iniziativa si è svolta presso il salone del Centro Paolo VI di Magenta è avuto un ottimo riscontro di partecipanti. Quasi 200 persone, infatti, si sono date appuntamento sabato 19 ottobre, per trascorrere qualche ora in allegria e nel segno della solidarietà ma, soprattutto, per voler concorrere concretamente a sostenere una realtà importante nel territorio dell’Alto Milanese quando si parla di servizi per la disabilità.

“E’ la seconda volta – spiega la responsabile Gabriella Calloni – che organizziamo un appuntamento di questo genere. Ancora una volta, dobbiamo dire grazie agli amici del ‘Fagiolo Magico’ che si sono prestati per questo piacevole momento conviviale organizzando tutta la cena, così come ai nostri ragazzi che hanno servito ai tavoli come degli inappuntabili camerieri”.

“Dopo l’ottima cena, la serata si è conclusa con una lotteria benefica dove sono stati messi in premio una sessantina di articoli gentilmente offerti da privati o attività della zona. Anche questa una prova tangibi