“Spezzare il silenzio: no alla violenza!” convegno a Castellanza il prossimo 5 novembre

Il prossimo 5 novembre alle ore 20:45, il Cineteatro Dante di Castellanza ospiterà la conferenza “Spezzare il silenzio: no alla violenza!”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Area Giovani, ente sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’evento si concentrerà sulla prevenzione della violenza di genere, con una particolare attenzione all’importanza dell’educazione e della consapevolezza nel contrastare questo problema.

La serata sarà aperta da una performance emozionante della scuola “CentroArteDanza” di Olgiate Olona, che esprimerà attraverso la danza un potente messaggio contro la violenza.

Tra i relatori d’eccezione ci saranno:

Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore, che affronterà il tema dell’educazione al rispetto nelle scuole come strumento di prevenzione

Imma Rizzo, madre della giovane Noemi Durini, vittima di femminicidio, che condividerà la sua dolorosa testimonianza, offrendo un punto di vista personale e diretto sulla tragedia della violenza.

A moderare la conferenza sarà la giornalista Giusi Fasano, esperta di cronaca nera per il “Corriere della Sera”, che guiderà il dibattito e faciliterà il coinvolgimento del pubblico.

Un momento particolarmente atteso sarà il saluto da remoto delle fondatrici di Doppia Difesa, Michelle Hunziker e l’Avv. Giulia Bongiorno, che ribadiranno il messaggio alla base del loro progetto, nato per rafforzare l’impegno contro la violenza di genere attraverso il loro costante impegno nella difesa dei diritti delle donne.

Con oltre 300 iscrizioni già registrate in meno di una settimana, l’evento ha suscitato un notevole interesse da parte della comunità. Area Giovani continua a distinguersi per il suo impegno nel promuovere iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i giovani. A tal proposito, il Presidente Luca Signorini ha dichiarato: “Coinvolgere e stimolare tutta la comunità, specialmente i più giovani, è essenziale per un cambiamento reale e duraturo. Solo attraverso l’educazione e il dialogo costante possiamo sperare di ridurre la violenza in tutte le sue forme”.

L’Associazione Culturale Area Giovani prosegue nel solco avviato ormai otto anni fa e conferma la volontà di proporre iniziative che stimolino la riflessione su temi cruciali nella società in cui viviamo. Ogni evento che Area Giovani organizza rappresenta un passo avanti in questo impegno collettivo.

“Questo evento – ha sottolineato Alessio Gasparoli, Fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione: rappresenta una grande opportunità per riflettere su una tematica purtroppo attuale. Vogliamo incoraggiare una riflessione profonda con l’auspicio che tutti, sia a livello individuale che istituzionale, possano trarne spunti significativi”.

“Ogni atto di violenza rappresenta una ferita non solo per le vittime, ma per l’intera società”, commenta Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. ”La violenza non è solo quella fisica che lascia i segni, ma anche quella psicologica ed economica. Tutti assieme dobbiamo agire. Come banca radicata nel territorio, sentiamo la responsabilità di dare il nostro contributo a questa battaglia, supportando iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete che possano davvero fare la differenza. Solo unendo le forze possiamo sperare di sradicare questa terribile piaga dalla nostra società”.

Il tema è molto sentito, tanto che in poco tempo gli oltre 350 posti del Cineteatro sono terminati. Gli organizzatori hanno quindi deciso di riservare altri posti presso la sede dell’Associazione, in via Vittorio Veneto 8 a Castellanza, a soli 20 metri dal Cineteatro di via Dante, dove sarà possibile seguire la serata in diretta video. La vicinanza permetterà di raggiungere facilmente, al termine della conferenza, la sala del Cineteatro per partecipare al buffet offerto dall’Associazione e incontrare i relatori.