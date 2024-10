Casa Famiglia di Cologno Monzese: successo per la Mostra di Modellismo Statico Navale

(Cologno Monzese) – La Casa Famiglia di Fondazione Mantovani di Cologno Monzese ha ospitato un’affascinante mostra di modellismo statico navale, evento che ha unito Residenti e Marinai in congedo in un clima di condivisione e amicizia. L’incontro si è svolto in un’atmosfera calorosa e accogliente, con i Residenti che hanno avuto il piacere di ricevere i Marinai, i quali hanno portato con sé una straordinaria collezione di modellini.

Tra le navi esposte spiccavano il leggendario Amerigo Vespucci, le storiche caravelle Pinta e Nina e Santa Maria, oggetti di grande fascino che hanno catturato l’attenzione di tutti.

“I Marinai hanno raccontato nei dettagli la storia e le caratteristiche di ciascun modello – spiega Manuela Dozio a nome di tutta l’Equipe Animativa – introducendo il pubblico all’arte del modellismo statico e alle tecniche utilizzate nella loro realizzazione”.

“Questo scambio di esperienze ha permesso ai Residenti di avvicinarsi al mondo marittimo, arricchendo le loro conoscenze e stimolando la curiosità. L’evento non è stato solo un momento di esposizione; è stato soprattutto un’occasione di dialogo e condivisione” aggiunge il Coordinatore della Casa Famiglia Andrea Giordan.

“Gli anziani della Casa Famiglia, con i loro preziosi ricordi, hanno condiviso storie di navigazione e avventure passate, creando un legame speciale con i marinai.

Questa interazione ha reso l’evento non solo educativo, ma anche emotivamente coinvolgente, con molti momenti di nostalgia e sorrisi” aggiungono i componenti dell’Equipe Animativa.

I residenti hanno manifestato la loro gioia e gratitudine, sottolineando quanto questi momenti di condivisione arricchiscano le loro vite quotidiane. Un fine settimana indimenticabile che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.